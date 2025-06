Estado libera R$ 43,3 mi para investimentos na saúde da região

O Governo de São Paulo anunciou a liberação de R$ 43.328.556,00 em recursos extras na área da saúde para 68 municípios da região, 44 deles na área de cobertura do JCNET/Sampi (veja tabela abaixo). Os recursos serão utilizados em despesas de custeio, convênios e investimentos em atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS) nas redes municipais de saúde.

Os valores serão repassados diretamente aos Fundos Municipais para custeio e investimento nos serviços municipais de saúde. O aporte tem origem em transferências voluntárias de parlamentares federais e estaduais e indicações governamentais, além de emendas impositivas da Alesp.

De acordo com o Governo do Estado, com este aporte e o IGM Paulista, os repasses exclusivos às pastas municipais de saúde somam cerca de R$ 2 bilhões na atual gestão em todo o estado. Os recursos para a região integram anúncio de mais de R$ 930 milhões para os 645 municípios paulistas.