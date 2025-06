Organograma não muda, diz governo

A Prefeitura de Bauru diz que o novo projeto de lei (PL) ao qual se referiu em ofício à Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), órgão máximo do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), não altera a estrutura do novo organograma, cujo conteúdo recebeu críticas da própria Procuradoria do município.

Segundo o governo, serão propostos "apenas ajustes na lei aprovada, em pontos como ortografia, numeração de página e ajuste de descrições de cargos sem alterar o conteúdo principal da lei, como já dito anteriormente acerca de necessidade de eventuais ajustes".

A nota da prefeitura encaminhada ao JC nesta quarta vem na esteira de ofício encaminhado pelo MP na terça-feira (10) que deu 10 dias para a administração informar se há previsão para enviar à Câmara um novo projeto de lei mencionado pelo vice-prefeito Orlando Costa Dias (PP), então prefeito em exercício, na semana passada.