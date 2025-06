Polícia Civil prende homem por maus-tratos a 12 cães em Itatinga

Itatinga - A Polícia Civil de Itatinga (120 quilômetros de Bauru), por meio do Grupo de Investigação em Área Rural (Giar), prendeu em flagrante, na tarde desta terça-feira (10), um homem de 43 anos, morador da zona rural do município, pelo crime de maus-tratos contra animais, previsto no artigo 32, §1.º, da Lei n.º 9.605/1998.

Após denúncia, os policiais civis do Giar foram até uma chácara localizada na estrada do rio Bonito e encontraram 12 cachorros, entre eles nove filhotes, mantidos em condições precárias de saúde e higiene.

Duas cadelas adultas estavam severamente desnutridas e desidratadas, segundo a polícia, e uma delas apresentava grave quadro infeccioso, com corrimento vaginal, necessitando de atendimento de urgância.