Pederneiras realiza 5.ª Conferência da Cidade nesta quinta-feira

Pederneiras - A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, promove nesta quinta-feira (12), das 7h30 às 17h, na Câmara Municipal, a 5.ª Conferência Municipal da Cidade de Pederneiras. Durante o encontro, representantes da administração e da sociedade civil, com participação da população, irão debater políticas públicas que orientarão investimentos em áreas prioritárias, como mobilidade urbana, habitação, infraestrutura e meio ambiente.

Com o tema "Construindo a Política Municipal de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social", o evento é uma etapa de preparação para a 7.ª Conferência Estadual das Cidades e para a 6.ª Conferência Nacional das Cidades, garantindo que as vozes e necessidades da comunidade de Pederneiras sejam levadas para as esferas estadual e federal.

A administração espera a participação de integrantes de organizações não governamentais (ONGs), entidades profissionais e acadêmicas; movimentos populares; empresários e representantes dos setores produtivos. As inscrições podem ser feitas pelo link https://www.pederneiras.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/7907/pederneiras-realiza-5-conferencia-municipal-da-cidade-construindo-um-futuro-urbano-mais-inclusivo-e-sustentavel .