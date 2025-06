Megaoperação da Cetesb fiscaliza mais de 34 mil veículos a diesel

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado (Semil), fiscalizou 34.217 veículos movidos a diesel em uma megaoperação de combate à poluição atmosférica realizada nesta segunda-feira (10), em rodovias de todo o estado. Ao todo, 404 veículos foram autuados por irregularidades, o que representa 1,5% das abordagens. A maioria dos veículos fiscalizados estava em conformidade com as normas ambientais.

A ação integra a Operação Inverno 2025 e foi realizada em 27 pontos estratégicos, com apoio da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Rodoviária Federal. O objetivo principal é coibir emissões acima dos limites permitidos, especialmente no período que antecede a estiagem.

“Estamos reforçando a fiscalização ambiental e promovendo também ações educativas junto aos motoristas. A manutenção adequada dos veículos e o uso correto das tecnologias antipoluição são essenciais para reduzir o impacto na qualidade do ar”, destacou Vanderlei Borsari, gerente da Divisão de Emissões Veiculares da Cetesb.