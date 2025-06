4.º BTC Champions League Track & Field Experience premia campeões

Com 180 tenistas, a 4.ª edição do BTC Champions League Track & Field Experience premiou os campeões da competição exclusiva para associados do Bauru Tênis Clube.

O torneio teve um bicampeão na categoria A masculina: Lucca Cinel, que levou o troféu também no ano passado. Luiz Duarte foi o vice-campeão, e Renatinho Silva, o 3.º colocado.

Na categoria Feminina A, Stefanny Malandrino foi a grande campeã, com Juliana Rossi Preto como vice-campeã, e Vanessa Madaro ganhou o troféu de bronze.