Beneficência Portuguesa de Bauru faz 97 anos e mira futuro

O Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru comemorou nesta terça (10) seus 97 anos de fundação, reafirmando sua trajetória como uma das instituições de saúde mais tradicionais e respeitadas do interior paulista.

Fundado em 1928 por iniciativa da comunidade luso-brasileira, o hospital nasceu com a missão de oferecer atendimento médico de qualidade à população de Bauru e região. Ao longo de quase um século, construiu uma reputação baseada no cuidado humanizado, na excelência técnica e no compromisso social.

A cerimônia de aniversário foi realizada no Salão Nobre da instituição e reuniu autoridades, representantes da diretoria do hospital, membros da Associação Beneficente Portuguesa e convidados. O evento marcou não apenas a celebração da data, mas também o reconhecimento à relevância histórica e social da entidade no cenário regional da saúde.