Bauru: descontos indevidos levam 1,3 mil aposentados aos Correios

As agências dos Correios de Bauru atenderam presencialmente 1.367 pessoas, entre aposentados e pensionistas, que buscavam informações sobre supostos descontos indevidos realizados em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No Interior do Estado de São Paulo, o total de atendimentos nas agências chegou a 76.527 pessoas, informa a assessoria de imprensa assessoria de imprensa, com base em dados levantados até esta terça-feira (10).

O órgão destaca que esses números representam atendimentos iniciais, e que cada caso será analisado individualmente para verificar a possibilidade de fraude e, se for o caso, providenciar a devolução dos valores.

Segundo os Correios, mais de 300 mil aposentados e pensionistas já foram atendidos em todo o País. A ação foi pensada especialmente para acolher quem tem dificuldade em utilizar a Internet e prefere o atendimento presencial. Em Bauru, elas podem procurar qualquer uma das quatro unidades próprias que ficam: na Praça Dom Pedro 2º (ao lado da Câmara Municipal); Nações Unidas, quadra 16; na quadra 4 da rua Joaquim Marquês de Figueiredo, no Distrito Industrial e na quadra 9 da avenida Dr. Marcos de Paula Rafael, no Mary Dota.