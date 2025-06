Lucas Akira e Fábio marcam presença na 34ª Mostra Japão

A 34ª Mostra Japão, que celebra os 56 anos da Ceagesp e os 130 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão, promete três dias de imersão na cultura oriental em São Paulo, de 13 a 15 de junho, entre a próxima sexta e domingo. E o sertanejo também terá espaço no evento: a dupla Lucas Akira e Fábio sobe ao palco no sábado (14) às 18h30, animando o público com um repertório que mistura grandes clássicos e sucessos recentes.

Com hits que atravessam gerações, a dupla garante um show divertido, perfeito para quem gosta de cantar e dançar. "Estamos honrados em participar de um evento que une culturas e tradição. Como descendentes de japoneses, é especial poder representar nossas raízes através da música sertaneja, que é a nossa essência", destaca a dupla.

Fábio complementa: "A música nos conecta, assim como a herança japonesa que carregamos. Nossas gerações passadas vieram do Japão e trouxeram não só costumes, mas também a importância da perseverança e da dedicação, valores que levamos para o palco todos os dias".