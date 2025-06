Jaú abre inscrições para o concurso de violeiros

Estão abertas as inscrições para o concurso de violeiros do 15.º Festival Caipira, que será realizado no dia 22 de junho, a partir das 10h, na Associação de Moradores do bairro Pouso Alegre de Baixo, em Jaú (47 quilômetros de Bauru). A disputa terá prêmios em dinheiro para os dez primeiros colocados, nos valores de R$ 300,00 (5º ao 10º lugar), R$ 1 mil (4º lugar), R$ 1,5 mil (3º lugar), R$ 2 mil (2º lugar) e R$ 3 mil (1º lugar).

Como reconhecimento às novas gerações, a revelação mirim receberá R$ 700,00. Informações podem ser obtidas por meio dos telefones (14) 99700-5158 (André) ou (14) 98800-1721 (Jeferson).

Durante o evento, a dupla Belmonte & Amaraí vai tocar grandes sucessos da moda de viola em um show gratuito. O espaço terá praça de alimentação com venda de comidas típicas e artesanato.