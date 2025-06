MP investiga supostas irregularidades em obra de estádio em Jaú

O Ministério Público (MP) de Jaú (47 quilômetros de Bauru) instaurou inquérito civil para apurar denúncia de irregularidades envolvendo a licitação, contratação, execução, pagamento e a rescisão do contrato de reforma do Estádio Municipal Comandante João Ribeiro de Barros, com supostos atos de extorsão, desvio de verbas e conluio entre empresários e atuais ou ex-agentes públicos. Um inquérito policial apura desde o ano passado eventuais crimes relacionados ao fatos.

Denúncia encaminhada à Promotoria de Justiça aponta que o empresário que venceu a licitação da obra na modalidade tomada de preços, em 2023, teria sido vítima de extorsão por parte de ex-secretário municipal. Os valores, conforme a denúncia, seriam usados para financiar páginas em redes sociais com o objetivo de promover a atual administração.

Segundo o denunciante, a empresa teria recebido R$ 2,4 milhões dos cofres municipais após vencer "várias licitações". Para a reforma do estádio, teriam sido pagos R$ 980 mil, valor insuficiente para a conclusão da obra, de acordo com a denúncia, supostamente devido a esquema de pedidos ilegais de Pix a aliados feitos por ex-secretário ao empresário.