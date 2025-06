Expedição percorre Rio Tietê para analisar qualidade da água

Até sexta-feira (13), uma expedição científica irá percorrer o Rio Tietê da nascente à foz, reunindo pesquisadores de diversas universidades e instituições, para coletar dados sobre a qualidade da água, presença de microplásticos, pesticidas, fármacos e impacto da poluição nos ecossistemas aquáticos. A expedição passará por 15 municípios paulistas ao longo de cinco dias, e também contará com ações educativas e de comunicação durante o percurso. Os resultados serão compartilhados com a sociedade em 22 de setembro, Dia do Rio Tietê, e poderão contribuir para o planejamento da gestão hídrica em São Paulo.

A jornada começou em Salesópolis, onde o rio nasce, e seguiu por Mogi das Cruzes e Guarulhos. Depois, foi a Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Salto e Anhembi. Nesta quarta-feira (11), terceiro dia, o percurso continua por Botucatu, Barra Bonita e Bariri. No quarto, estão previstos pontos de coleta em Ibitinga, Promissão e Avanhandava. Por fim, a expedição encerra o trajeto em Pereira Barreto e Itapura, já na foz do Tietê, totalizando cerca de 1.030 quilômetros de rio monitorados.

A ação é realizada em parceria com cientistas e pesquisadores da Universidade Federal do ABC (UFABC), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo (Cena/USP), da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), além de integrantes do Projeto IPH (Índice de Poluentes Hídricos).