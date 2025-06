Lukas e Thiery são escalados para estreia do Brasil na VNL

O ponteiro Lukas Bergmann e o central Thiery, do Sesi Bauru (masculino), estão entre os 14 atletas relacionados pelo técnico Bernardinho para a estreia do Brasil na Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) nesta quarta-feira (11). A lista foi divulgada pela Confederação Brasileira de Vôlei nesta terça-feira (10).

A primeira partida da Seleção Brasileira no torneio será contra o Irã, às 17h30, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Além de Lukas e Thiery, Bernardinho também escalou o oposto Darlan, que despediu-se recentemente do Sesi, após seis temporadas defendendo o clube.

Somam-se ao trio os levantadores Cachopa e Matheus Brasília, o oposto Sabino, os ponteiros Adriano, Honorato, Maicon e Arthur Bento, os centrais Judson e Flávio (capitão do time na etapa do Rio de Janeiro) e os líberos Maique e Alê Elias.