Ex-presidente do Fundo isenta Lúcia e cita igreja genérica

Ainda de acordo com ela, a mensagem que encaminhou indicando que "a igreja tá precisando da potência e mesa" guarda relação com um diálogo pessoal travado com Damaris anteriormente. "Ela fala: 'Quem utiliza [esses equipamentos]'? Eu pontuo com ela aqui: 'Quem poderia fazer a utilização? Onde você vai usar uma potência, uma mesa de som?' A não ser, eu falei, a 'igreja'", disse em depoimento à CEI.

"Não estou falando igreja minha, nem igreja A B ou C. O contexto é fruto da conversa que eu tive anteriormente com ela. Então o fato de eu citar isso não significa que eu estava pedindo para minha igreja ou direcionando para determinado tipo de igreja. Eram itens que poderiam ser utilizados em qualquer igreja que tivesse necessidade, né, de uso de som", acrescentou, para posteriormente ressaltar que não prioriza instituições religiosas nas doações.

De toda sorte, afirmou Elisangela, o fato de essa conversa ter se tornado pública não é novidade, segundo ela. "Assim que eu me torno presidente do Fundo, a primeira coisa que ela [Damaris] fez foi passar a me ameaçar com esse tipo de mensagem", explicou.