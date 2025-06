Suéllen reassume em meio a discussão sobre novo organograma

A prefeita reassume o cargo em meio a uma celeuma iniciada ainda no mês passado, na esteira da aprovação do projeto que instituiu o novo organograma da Prefeitura de Bauru.

A cerimônia que reempossou a mandatária ocorreu na manhã de ontem em solenidade na Câmara da qual participaram, além da Mesa Diretora e outros vereadores, integrantes do alto escalão do governo municipal.

O mal-estar escalou a níveis mais críticos na semana passada com a declaração do governo dada à Procuradoria-Geral de Justiça, órgão máximo do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), apontando para a elaboração de um novo projeto de lei do organograma após constatar erros na norma vigente, aprovada pela Câmara em abril sete dias após chegar ao Legislativo.

Nos termos do ofício encaminhado ao MP, o governo afirmou ter constatado "a existência de inconsistências e erros materiais" na legislação que instituiu o novo organograma e disse ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP) que os problemas "serão sanados em nova minuta de projeto de lei que já se encontra em elaboração".

A manifestação, assinada pelo então prefeito em exercício Orlando Costa Dias (PP), veio no âmbito de uma apuração do MP sobre possíveis inconstitucionalidades na lei do novo organograma - aberta a partir de representação da vereadora Estela Almagro (PT) - e teria pegado de surpresa integrantes do terceiro andar do Palácio das Cerejeiras.