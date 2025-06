A recriação da Secretaria de Economia Criativa e seu potencial

No último dia 28 de maio, o governo Lula recriou a Secretaria de Economia Criativa dentro do Ministério da Cultura. A medida é extremamente positiva, não só para o setor artístico e cultural brasileiro, quanto para todo o empreendedorismo em toda nossa sociedade.

A iniciativa demonstra que a administração pública, em âmbito federal, voltou a entender o potencial que a criatividade tem para atuar no desenvolvimento do Brasil, criando novos empregos e reconhecendo o papel do setor como indispensável para que o país possa gerar cada vez mais riqueza.

Entre as principais funções da "nova pasta" estão: a articulação com outros órgãos e entidades do governo para produção de dados (indicadores culturais e criativos) sobre o setor, visando a implementação de políticas que promovam o desenvolvimento de toda nossa economia e facilitem as parcerias do poder público com o setor privado, que é o verdadeiro ponto de virada nesta história.