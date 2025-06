Entrelinhas

A reunião da Comissão Especial de Inquérito (CEI) desta terça-feira (10) foi vista no terceiro andar do Palácio das Cerejeiras, sede da Prefeitura de Bauru, como uma espécie de alívio ante as declarações dos depoentes que negaram - sem o menor recuo - quaisquer irregularidades na condução do Fundo Social de Solidariedade.

A avaliação entre vereadores que participam ou não da CEI é clara: os depoimentos desta terça-feira não corroboraram com as denúncias da ex-aliada Damaris Pavan sobre supostos desvios de bens sob a guarda do Fundo Social de Bauru.

Apesar de você...

Apesar dos pesares, o depoimento de Elisângela do Prado, ex-presidente do Fundo, não deixou de gerar rumores. Visivelmente nervosa, ela custou a concluir seu raciocínio enquanto explicava o contexto das mensagens que enviou a Damaris - sobretudo no que tange aos aparelhos de som, que, segundo ela, "a igreja tá precisando".