Brasil vence Paraguai e confirma classificação

O Brasil venceu o Paraguai por 1 a 0, nesta terça-feira (10), dia do aniversário de 66 anos do técnico Carlo Ancelotti, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16.ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O gol do time canarinho foi marcado por Vinícius Júnior.

Com o resultado a Seleção Brasileira, enfim, confirmou a classificação para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, EUA e México, com duas rodadas de antecedência. Também foi a primeira vitória de Ancelotti à frente do time canarinho - em sua estreia, empatou com o Equador em 0 a 0.

Para assegurar a vaga no Mundial, o Brasil precisava vencer o Paraguai nesta terça-feira e contar com uma derrota da Venezuela para o Uruguai, que saiu de campo com o triunfo por 2 a 0.