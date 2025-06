Homem é preso após furtar R$ 632 em picanha de mercado em Bauru

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na manhã desta terça-feira (10), em Bauru, após furtar sete peças de picanha, avaliadas em R$ 632,00, de um mercado na zona leste da cidade. Ele alegou que cometeu o crime para pagar dívida de R$ 300,00 em um ponto de venda de drogas e não ser vítima de agressões.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o suspeito foi detido por um funcionário do estabelecimento quando saía do local com as sete peças de carne nobre, no total de mais de sete quilos, escondidas em sua mochila. A PM foi acionada e ele foi apresentado no plantão policial.

Informalmente, segundo o registro policial, o homem alegou que estava desempregado e vivendo em situação de rua há cerca de três meses devido ao vício em crack. Ele disse que devia R$ 300,00 em uma biqueira e que seria agredido se não pagasse o valor até esta terça.