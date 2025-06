Arraiá Aéreo: melhores momentos do primeiro dia em Bauru

O Arraiá Aéreo começou com o pé direito! No primeiro dia, sábado (07), o público se encantou com as demonstrações aéreas, os shows nos palcos, os estandes e uma praça de alimentação completa. A abertura oficial contou com a presença do astronauta e senador Marcos Pontes, além do prefeito em exercício de Bauru, Orlando Costa Dias. O HANGAR JCNET foi ponto de encontro para amigos, parceiros e clientes, com boa música, um ambiente animado e uma área VIP com vista privilegiada para as atrações no céu de Bauru.

Fotos: Douglas Willian, Daiane e Ricardo França