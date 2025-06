Polícia fecha laboratório milionário de anabolizantes em Bauru

O suspeito, que criou a própria marca – "AZ Laboratory Pharma", de acordo com a Polícia Civil –, fabricava os anabolizantes a partir de insumos importados do Paraguai. Os produtos eram manipulados com substâncias como óleo de uva para se tornarem injetáveis. Ele também produziu materiais publicitários com a marca, como bonés e camisetas, e patrocinava atletas de academias, oferecendo os produtos gratuitamente.

O suspeito mantinha um laboratório que funcionava em sua casa, no bairro Vila Independência, e contava com estrutura completa para a produção dos anabolizantes. Foram apreendidos entre três mil e cinco mil frascos prontos para venda (cerca de R$ 160,00 a unidade), além de balanças, envasadoras, embalagens e grande quantidade de insumos, entre eles diferentes tipos de testosterona. “Todos os produtos eram vendidos sem registro da Anvisa, o que representa risco à saúde”, afirmou Gimenes.

O homem mantinha uma página no Instagram desde março onde anunciava os anabolizantes ilegais. Os produtos, de acordo com as publicações, eram destinados a “todos os amantes do esporte que querem evoluir ainda mais”. No perfil, o homem também prometia “agilidade, confiança e segurança”.

As vendas eram feitas pela internet e os pedidos, por sua vez, enviados pelos Correios para todo Brasil. O perfil dos clientes, segundo o delegado, inclui principalmente frequentadores de academias, interessados em ganho rápido de massa muscular, geralmente sem acompanhamento médico.

O delegado alerta para os riscos do uso desses produtos sem prescrição. “É tão perigoso quanto entorpecentes”, disse. Gimenes também afirmou que há indícios de que o preso fazia parte de uma organização criminosa.