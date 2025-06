Prefeita Suéllen Rosim é reempossada no cargo

Também participaram da posse os secretários da Fazenda, Everson Demarchi; da Administração, Cristiano Zamboni; de Cultura, Paulo Eduardo Campos; da Educação, Nilson Ghirardello; de Saúde, Márcio Cidade Gomes; do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Cilene Bordezan; de Assistência Social, Lúcia Rosim; de Agricultura e Abastecimento, Simone Pongitore; de Aprovação de Projetos, Rafaela Foganholi; de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Jurandir Posca; de Infraestrutura, Pérola Zanotto; de Serviços Urbanos, Jorge Luis de Souza; e de Esportes e Lazer, Roger Barude; o chefe de Gabinete da prefeitura, Leonardo Marcari, o presidente do Departamento de Água e Esgoto (DAE), Renato Purini, a presidente da Emdurb, Gislaine Magrini, e o presidente da Cohab, Everton Basílio.

A prefeita Suéllen Rosim (PSD) foi reempossada no cargo nesta terça-feira (10), após um período de 12 dias de licença. De 29 de maio a 9 de junho, o vice-prefeito Orlando Costa Dias foi o prefeito em exercício de Bauru. A assinatura do termo de reempossamento aconteceu na Câmara Municipal.

Ao tomar posse novamente, a prefeita Suéllen Rosim agradeceu ao vice-prefeito Orlando Costa Dias pelo período em que ficou no cargo. “Agradeço ao nosso vice-prefeito, que deu sequência ao trabalho, e agora reassumo com muita disposição para seguir com os projetos e para fazer o melhor por Bauru sempre”, afirmou.

A prefeita Suéllen Rosim e o vice-prefeito Orlando Costa Dias foram eleitos em 2020 para o primeiro mandato. Em 2024, foram reeleitos, em primeiro turno, para mais quatro anos de mandato.