Bauru: Luiz Augusto Braga Franzolin assume presidência da Assenag

Na última sexta-feira (6), foi realizada a cerimônia de posse solene e oficial do vice-presidente executivo, Luiz Augusto Braga Franzolin, como Presidente Titular da Diretoria Executiva da Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag). Com muito pesar e, em uma reunião extraordinária, marcada pelo respeito ao companheiro, Franzolin assume o cargo vacante no mandato atual, em decorrência do falecimento do então presidente, o engenheiro civil Luiz Carlos Izzo Filho.

O engenheiro civil Vinícius Grange, que era vice-presidente de engenharia, foi indicado para assumir o cargo de vice-presidente executivo da associação.

A reunião contou com a presença dos membros do Conselho Diretor, seguindo o regulamento do Estatuto Social da associação.