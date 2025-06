Pinacoteca recebe dia 12 exposição de Clara Luz

A Pinacoteca de Bauru recebe, a partir desta quinta-feira (12), a exposição 'Paisagem em Desvio', da artista visual Clara Luz. A exposição conta com o apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, com o edital de Contratação de Projetos para Exposição Individual de Artes Visuais. A abertura será às 20h. A mostra vai ficar disponível ao público de sexta-feira (13) ao dia 12 de agosto, com visitação de segunda a sexta-feira das 9h às 17h, e aos sábados das 8h às 13h, na Casa Ponce Paz, que fica na rua Antônio Alves, 9-10, no Centro.

A exposição traz como tema a paisagem a partir do campo da pintura para comentar a respeito da excessiva intervenção industrial no meio urbano e não urbano, e quais os possíveis efeitos disso em nossas vidas enquanto habitantes deste espaço, como por exemplo as influências em nossa capacidade de contemplação.

"Nessa exposição trago as paisagens como uma certa homenagem à beleza contida na contemplação. Tanto nas pinturas 'amenas' em tons pastéis quanto nas obras de cores escuras que se aproximam de um caos urbano com elementos industriais, ou até naquelas em que há uma justaposição conflituosa de figuras humanas em paisagens desoladas, parecendo existir um universo onírico comum, realizado muito a partir de um pensamento compositivo emprestado do cinema e das histórias em quadrinhos", comenta.