Comic Fan Fest acontecerá no próximo final de semana

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, realiza a 9ª edição da Comic Fan Fest neste final de semana, sábado (14) e domingo (15). O evento celebra a cultura nerd e geek, e será no Centro Cultural 'Carlos Fernandes de Paiva', na Nações Unidas, 8-9. A programação, nos dois dias, vai acontecer das 14h às 20h, e contará com salas de jogos de mesa e eletrônicos, oficinas de desenho, roteiro e confecção de cosplay, além de palestras com artistas e profissionais do setor, estandes de colecionismo e desfiles de cosplay.

Nesta edição, a Secretaria de Cultura foi contemplada por um edital de fomento a festivais da Associação Paulista Amigos da Arte (Apaa), viabilizando todas as contratações do evento. A Comic Fan Fest é conhecida como uma das maiores do gênero no Interior paulista, reunindo fãs de diversas faixas etárias. O objetivo do festival é abrir espaços que incentivem a criatividade por meio de manifestações artísticas e da valorização da cultura pop. Para algumas atividades, será necessário realizar inscrição prévia, de forma online.