Jazz Rock Nordeste: guitarrista baiano Igor Gnomo faz show

Com um show vibrante, enérgico e cheio de identidade, Igor apresentará uma celebração da musicalidade nordestina em diálogo com o mundo, reunindo composições de seus três álbuns, "Alquimia Trilhos Poesia" (2014), "Formiga Preta" (2021) e do recente EP "Revival" (2024). No repertório, também aparecem releituras de artistas como Dominguinhos, Hermeto Pascoal, Gilberto Gil e Chico Science, sempre com arranjos arrojados e improvisações marcantes.

Nascido em Paulo Afonso (BA), Gnomo une influências do jazz e do rock com a riqueza rítmica da música nordestina — baião, ijexá, maracatu — e elementos das matrizes africanas, tudo costurado por uma linguagem moderna e profundamente enraizada na cultura do Sertão e do Rio São Francisco.

Logo após retornar de turnê pela Europa, o guitarrista e compositor baiano Igor Gnomo apresenta seu universo autoral na música instrumental brasileira no Sesc Bauru, no espaço de Convivência, no dia 11 de junho, quarta-feira, às 20 horas.

A carreira de Igor Gnomo teve início em 2010, na cidade de Paulo Afonso (BA), com o propósito de difundir a música instrumental baiana. Desde então, o artista tem se apresentado em diversos palcos pelo Brasil e no exterior, sendo reconhecido e convidado por importantes nomes da música, como Armandinho Macedo, Luiz Carlini, Toninho Horta, Luiz Caldas, Gabriel O Pensador, Cainã Cavalcante, Bebê Kramer, entre outros. Sua obra reflete não apenas a simbiose entre jazz, rock e ritmos nordestinos, mas também carrega fortemente as influências do Sertão Nordestino e do Rio São Francisco, elementos presentes em seu trabalho autoral produzido na região ribeirinha do interior baiano. O reconhecimento veio também através do Prêmio Profissionais da Música (PPM) em 2023, nas categorias Melhor Artista Instrumental e Melhor Autor Instrumental.

Além de sua carreira como instrumentista, Igor é também idealizador do Bond Jazz Festival, o primeiro festival de jazz da região de Itaparica, fortalecendo a circulação e valorização da música instrumental independente no Brasil. É também educador com 14 anos de carreira dedicados à música instrumental. Seu som funde jazz e rock progressivo com ritmos nordestinos, como baião, maracatu, samba de roda e caboclinho, consolidando uma linguagem própria e contemporânea: o "Jazz Rock Nordeste".

Igor tem levado sua música a palcos do Brasil e do exterior, incluindo turnês na Argentina e na Europa. Ao lado do grupo formado por André Jumper (baixo), Thiago Reuel (bateria) e Gildo Madeira (percussão), Igor já se apresentou em importantes festivais como o Rio Montreux Jazz, FIG, FIMUS Jazz, Macuca Jazz, Teatro Castro Alves, Circuito Sesc, entre outros.