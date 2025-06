Futsal Bauru FIB/Facimus abre vantagem nas quartas de final

Na etapa final, o Futsal Bauru FIB/Facimus passou a administrar o resultado e, a quatro minutos do fim, Pietro descontou para o Amigos de Futsal/Mogi Guaçu, no entanto, antes do cronômetro zerar, ainda deu tempo de Bruno Gabriel marcar o quinto gol bauruense na partida.

A vitória teve uma peça fundamental, Lucas Rateiro, que marcou quatro gols só no tempo inicial; o primeiro saiu aos cinco minutos, abrindo a contagem; o time guaçuano empatou dois minutos depois e o pivô bauruense desempatou no minuto seguinte; com mais dois gols em dois minutos, aos 17 e aos 19, os visitantes foram para o intervalo vencendo por 4 a 1.

Com a vitória por 5 a 2, a equipe de Bauru precisa ao menos empatar no tempo regulamentar do segundo jogo - marcado para dia 19, às 18h, no Ginásio Duduzão, no campus das Faculdades Integradas de Bauru (FIB) - para avançar para as semifinais da Copa da LPF Sub-20. Em caso de vitória do time de Mogi Guaçu por qualquer placar, a vaga será decidida na prorrogação e os bauruenses também têm a vantagem do empate no tempo extra por ter melhor campanha na primeira fase.