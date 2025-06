Dia dos Namorados: lojas ampliarão horário e terão promoções

Os casais que irão comemorar o Dia dos Namorados no próximo dia 12 terão mais tempo para a escolha dos presentes nas lojas do comércio central de Bauru, além de promoções especiais, na data mais romântica do ano, com opções nos dois shoppings da cidade. Para trazer mais comodidade e tranquilidade aos consumidores, os estabelecimentos do Calçadão da Batista de Carvalho e adjacências permanecerão abertos das 9h às 20h nesta quarta-feira (11).

No comércio central, a expectativa, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), é de que haja descontos nas compras à vista e melhores condições de pagamento a prazo. Consultor jurídico da entidade, Elion Pontechelle Junior avalia que os itens preferidos pelos "pombinhos" para comemorar a data deverão ser perfumes, roupas, calçados, flores, cestas de café da manhã e chocolates, entre outros.

"Os comerciantes terão diversas promoções, uma espécie de bota-fora das mercadorias de verão e outono, com descontos de 60% a 70% para estes itens nas compras à vista e parcelamentos estendidos nas compras a prazo. E, como nesta semana vai fazer bastante frio, será uma oportunidade também para os consumidores também fazerem compras de inverno para si ou outros familiares", detalha.