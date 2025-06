Cometi Bauru promove Encontro sobre trabalho infantil

No próximo dia 12 de junho, quinta-feira, a Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (Cometi) de Bauru promoverá o "Encontro infância segura: trabalho somente protegido e a partir dos 14 anos".

O evento ocorrerá no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Bauru, a partir das 13h30, e contará com a presença dos integrantes da Cometi, de representantes de conselhos municipais, do Conselho Tutelar, com a ilustre presença de crianças e adolescentes matriculados nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes (SCFVCA).

Como parte da programação do encontro, haverá a divulgação do resultado do concurso de arte "Um novo logotipo para a Cometi", iniciado ainda no mês de maio com os usuários dos SCFVCA. O evento também irá contar com apresentações culturais protagonizadas pelas próprias crianças e adolescentes. O Encontro ocorrerá exatamente em 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.