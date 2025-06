Operação mira suspeitos de furtos de cabos subterrâneos no estado

Além de Porangaba, a chamada operação "Subsolo", deflagrada pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) - vinculada ao Deinter 7 de Sorocaba - visando ao cumprimento de mandados de busca e de prisão temporária, contou com diligências em Sorocaba, São Paulo e São Bernardo do Campo.

Além do advogado, outras duas pessoas apontadas pelas investigações como integrantes da organização criminosa especializada no furto de cabos de telecomunicação foram presas no âmbito de inquérito que apura a subtração de cerca de 1.400 metros de cabos subterrâneos da empresa Vivo, que causou prejuízos estimados em R$ 150 mil.

Durante a ação policial, foram apreendidos diversos aparelhos celulares que serão analisados para aprofundamento das investigações. Em uma das residências vistoriadas, também foram localizadas e apreendidas três armas de fogo para apuração de eventual posse irregular. As diligências seguem com foco na individualização das condutas dos demais envolvidos.