Homem invade 3 lojas para furtar uma extensão em Bauru; VÍDEO

Um furto realizado na madrugada desta segunda-feira (9) deixou três comerciantes do bairro Jardim Infante Dom Henrique, em Bauru, no prejuízo. Um criminoso quebrou as portas de vidro de três estabelecimentos e levou somente uma extensão elétrica em um dos locais. Empresários da galeria onde ocorreu o caso relatam um aumento recente na sensação de insegurança.

Daniele Braga, uma das proprietárias afetadas, disse que o invasor usou um martelo para quebrar a porta de sua loja. Sem encontrar objetos de valor, ele levou uma escada e a utilizou para arrombar outro ponto comercial nas proximidades.

Maurício Tristão, dono de uma seguradora com 25 anos de atividade na galeria, teve o local invadido pela primeira vez . O terceiro comércio, de onde foi levada a extensão, funciona há duas décadas e também nunca havia registrado problemas semelhantes.