Polícia Civil apura denúncia de racismo e maus-tratos em creche

Ainda segundo o registro policial, a diretora relatou que, após a denúncia, uma estagiária da creche contou que, no período em que atuou na sala da professora, havia testemunhado vários episódios de falas de cunho racista por parte dela. Além disso, outras funcionárias disseram ter ouvido "boatos no mesmo sentido". Nesta segunda-feira, policiais civis fizeram diligências na unidade de ensino.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO) registrado pela diretora da unidade de ensino, ela teria sido comunicada no dia 30 de maio sobre "condutas possivelmente hostis e de maus-tratos de uma professora contra uma aluna" e, após verificar imagens de câmeras de segurança e consultar a Diretoria de Educação, encaminhou as gravações à pasta para apuração da conduta da docente.

Em nota, a Prefeitura de Bariri informou que a apuração do incidente contra duas crianças "está sendo conduzida de forma criteriosa pela Secretaria Municipal de Educação, e seguindo todos os protocolos estabelecidos para garantir a transparência e a justa responsabilização dos envolvidos".

"Assim que foi informado sobre o ocorrido, o prefeito Airton Pegoraro determinou o imediato afastamento da professora por 60 dias das funções, publicando a decisão no Diário Oficial do município (edição extra) na sexta-feira (7), além da determinação para que fosse instaurado o Processo Administrativo nº 3341/2025", diz a nota.

Segundo o Executivo, "foram adotadas também providências imediatas para proteger os direitos do aluno e garantir a segurança de todos os envolvidos". "As imagens das câmeras de segurança da unidade foram analisadas e apresentadas às autoridades competentes, no registro do boletim de ocorrência na delegacia da Polícia Civil", declara.