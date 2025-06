Emprega Bauru: confira as vagas de emprego da semana

Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

Repositor – PCD – 1 vaga Recepcionista odontológica – 1 vaga Auxiliar Administrativo – 3 vagas Analista de Jurimetria Jr – 2 vagas Auxiliar de farmácia de manipulação – 1 vaga Analista de Operações (Administrativo) – 2 vagas Atendente de farmácia – 1 vaga Analista de Operações I - Negociador Jurídico (foco em recuperação de Crédito Jurídico) – 2 vagas Cuidadora social – 1 vaga Laminador de fibras de vidro – 1 vaga Auxiliar de logística – 1 vaga Assistente comercial – 1 vaga Soldador – 2 vagas Auxiliar Administrativo – PCD – 3 vagas Vendedor interno – 1 vaga Técnico em automação – 2 vagas Auxiliar Administrativo estoque/expedição – 1 vaga Motorista – 1 vaga Auxiliar de bordado – 1 vaga Monitor para cachorro – 1 vaga Técnico em informática – 3 vagas Auxiliar de padeiro – 1 vaga Cuidador de idosos – 4 vagas Vendedor (a) – 1 vaga Auxiliar de limpeza noturno – 1 vaga Coordenador de manutenção – 1 vaga Auxiliar técnico em controle de pragas – dedetizador – 2 vagas Especialista em lajes – 1 vaga Operador de guindaste – 1 vaga Estágio Curso de Farmácia – 1 vaga Costureira (o) de almofadas e estofados – 1 vaga Estágio – Design/Publicidade e Propaganda/Marketing – 1 vaga Oficial de manutenção predial – 1 vaga Consultor de vendas interno – 2 vagas Auxiliar de manutenção predial – 1 vaga Televendedor – 3 vagas Motorista categoria D – 2 vagas Motorista de veículo leve – 2 vagas Ajudante de motorista – 1 vaga Conferente – 1 vaga Banhista tosador – 1 vaga Atendente – 4 vagas Social media – 1 vaga Vendedora – 1 vaga Agente de serviços – 2 vagas Instalador de persianas, cortinas, toldos e manutenções – 1 vaga Estagiário (a) Ensino Médio – 1 vaga Cozinheira – cozinha industrial – 1 vaga Gerente de cafeteria – 1 vaga Auxiliar de cozinha – cafeteria – 1 vaga Analista de Departamento Pessoal – folha de pagamento/ponto – 1 vaga Supervisor Operacional zelador – 1 vaga Analista de Operações – Administrativo – 4 vagas Auxiliar cozinha – 5 vagas Analista de Operações – Acordos Jurídicos – 1 vaga Vendedora – 1 vaga Coordenador de loja – 1 vaga Comprador (a) – 1 vaga Operador de retroescavadeira – 1 vaga Encarregado Departamento Pessoal – 1 vaga Operadora de caixa – 4 vagas Cozinheira (o) – 1 vaga Gerente de unidade – 1 vaga Assistente Administrativo – 1 vaga Vaga afirmativa para talentos 50+ Analista de Operações I – Negociador (Recuperação de C´redito) – 2 vagas Armador de ferragem – 2 vagas Montador/instalador de sistema de ventilação – 2 vagas Operador de laser – 1 vaga Processista de injeção plástica (técnico de processos de injeção) – 1 vaga Lavador noturno – 1 vaga Operador e programador de fresa CNC – 2 vagas Assistente de secretaria – 1 vaga Assistente comercial – 1 vaga Especialista em lucro real e lucro presumido – 1 vaga Desenvolvedor C# full stack – 1 vaga Desenvolvedor RPA – 1 vaga Desenvolvedor devops – 1 vaga Desenvolvedor java full stack – 1 vaga Analista de processo – 1 vaga Comprador – 1 vaga Açougueiro (a) – 1 vaga Empacotador – 2 vagas Atendimento e vendas via e-commerce – 1 vaga

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as novas vagas de emprego da semana.

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx