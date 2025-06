Bauru: carros são flagrados estacionados dentro de pista de skate

Doze carros foram flagrados por servidores municipais de Bauru estacionados no interior da pista de skate localizada ao lado do Aeroclube, onde ocorreu, neste final de semana, a 10.ª edição do Arraiá Aéreo – Inspirando Gerações. O desrespeito ao espaço público, destinado exclusivamente à prática de esportes e lazer, foi registrado neste domingo (8).

Segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer, Roger Barude Camargo, foram encaminhados à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb) imagens e vídeos com as placas dos veículos, para que as medidas cabíveis sejam tomadas — entre elas, a possibilidade de aplicação de multa.