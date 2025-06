Caminhão de frigorífico é destruído por incêndio em Bauru

Um caminhão-baú de um frigorífico, carregado com carnes, pegou fogo e foi completamente destruído na manhã desta segunda-feira (9), na marginal da rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru–Ipaussu, no sentido Piratininga, na altura do quilômetro 235. O trecho fica pouco antes do acesso à avenida Affonso José Aiello, via dos condomínios Villaggios, na Zona Sul de Bauru.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhoneiro percebeu o início das chamas e deixou a pista principal, seguindo pela marginal. Ele conseguiu parar o veículo e sair da cabine sem se ferir. Equipes de resgate da Concessionária Auto Raposo Tavares (Cart) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas o fogo se alastrou rapidamente e consumiu todo o caminhão. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

O trânsito foi parcialmente interditado até que a seguradora realizasse a inspeção e, posteriormente, a remoção do veículo.