Caio Crepaldi é eleito prefeito de Bocaina neste domingo

Jonas Marques (PDT) ficou em segundo, com 30,62% (1.825 votos), seguido por Robertinho (PV), que teve 24,95% (1.487 votos), e Camila Santos (PL), com 1,69% (101 votos). Votos nulos somaram 4,30% (275 votos), e em branco, 2,50% (160 votos). Cerca de 8,6 mil eleitores estavam aptos para votar e 6.395 compareceram.

O candidato do MDB e seu vice, André de Moraes, foram eleitos com 42,73% dos votos válidos (2.547 votos).

Conforme divulgado pelo JCNET e JC, o candidato a prefeito mais votado em Bocaina no pleito do ano passado, Moacir Donizete Gimenes (Republicanos), o Zete, com 3.076 votos (48,39%), não foi declarado eleito por ter disputado na condição de "indeferido com recurso" e não ter conseguido reverter essa situação até o fim de 2024. Zete teve um recurso negado por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou seguimento a recurso especial dele em decisão monocrática, que foi confirmada pelo plenário em 9 de abril. Segundo o TRE, o registro foi indeferido tendo em vista incidência da inelegibilidade com base na Lei da Ficha Limpa, motivada por condenação por improbidade administrativa praticado com dolo, má-fé, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito de terceiros.