Esquadrilha da Fumaça faz 2ª apresentação e encerra arraiá aéreo

Mesmo com a pancadas de chuva na tarde deste domingo (8), em Bauru, Esquadrilha da Fumaça, uma das atrações mais esperadas do Arraiá Aéreo - Inspirando Gerações, voltou a encantar os presentes no evento pelo segundo dia e encerrou as atividades deste ano.

As manobras perfeitamente executadas pelos pilotos da Força Aérea Brasileira (FAB) puderam ser acompanhadas pelas pessoas que foram ao evento e também pelos moradores de Bauru diretamente de suas casas e apartamentos. O show aéreo, como sempre, impressionou a todos.

A FAB também esteve presente com o moderno simulador de controle de tráfego aéreo e demonstração estática de aeronaves, assim como fará o Exército com helicópteros e blindados. A Marinha também esteve presente, assim como a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil.