Bauru: ladrão se passa por vítima e depois tenta assaltar vizinho

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (8), no Jardim Higienópolis, em Bauru, depois de invadir o escritório de um bar dizendo que estava sendo ameaçado de morte e em seguida tentar assaltar dois frentistas de um posto de gasolina, vizinho do local.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), a Polícia Militar foi acionada depois que um homem entrou gritando no escritório de um bar que estava sendo fechado se dizendo ameaçado de morte. O funcionário que fazia o caixa do local no momento informou que o invasor fechou a porta e pediu água. Assustado, o funcionário chamou a viatura da PM.

Como não houve ameaça e nem furto, o invasor foi liberado pela polícia após os PMs checarem que nada constava em seus antecedentes criminais.