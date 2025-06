Bauru: incêndio em casa mata criança; duas são resgatadas feridas

Uma casa pegou fogo com três crianças pequenas e uma delas veio a óbito, na noite deste sábado (7), no Jardim Eldorado, em Bauru. Ainda não há informações sobre a gravidade dos ferimentos das duas crianças socorridas com vida.

Como a ocorrência está em andamento, também não é possível informar as idades e se elas estavam sozinhas na residência no momento do incêndio, como algumas testemunhas chegaram a cogitar.

Viaturas do Corpo de Bombeiros e do Samu estão no local, assim como da Polícia Militar, para o resgate das pessoas e controle do incêndio.