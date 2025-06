Unimed Bauru faz plantio no Jardim Botânico pelo Meio Ambiente

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Unimed Bauru realizou, neste sábado (07), no Jardim Botânico de Bauru, um plantio simbólico que marca o início de uma importante ação de reflorestamento. A iniciativa prevê o plantio de 700 mudas de árvores nativas.

O projeto tem como objetivo compensar os impactos ambientais gerados pela cooperativa nos últimos três anos (2022, 2023 e 2024). A ação é resultado de um levantamento técnico que calcula a emissão de gás carbônico (CO?) relacionada ao consumo de energia, uso da água e geração de resíduos.

Com base nesses dados, foi definida a quantidade de árvores necessária para neutralizar o CO? emitido no período, reforçando o compromisso da cooperativa com a sustentabilidade e a preservação ambiental.