Avaí: ex-prefeito e ex-vereadora são presos por furto de energia

O ex-prefeito Celso Roberto de Faveri, de 59 anos, e a ex-vereadora Raimi Luzia dos Santos Lemes, de 48 anos, foram presos em flagrante por furto de energia na tarde desta sexta-feira (6), em Avaí (a 39 quilômetros de Bauru). Ambos passaram por audiência de custódia neste sábado (7). Para ela, foi concedida liberdade provisória. Já no caso dele, a prisão foi convertida em preventiva.

De acordo com o sargento Silvano Piccini, a equipe da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) acionou a corporação após constatar a irregularidade em um estabelecimento — um bar/adega — localizado na rua Osório Machado, no Centro da cidade.

Os policiais foram informados de que ambos são proprietários do negócio. No entanto, o advogado Paulo Roberto Ramos explicou que Raimi apenas presta serviço no local de quinta-feira a domingo, sendo funcionária de Faveri, que foi prefeito do município entre 2013 e 2016. “No decorrer da instrução processual, a defesa vai comprovar a inocência dela. Ela desconhecia o fato”, acrescentou o advogado.