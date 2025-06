Homem é preso em Bauru por socar a irmã em briga por dinheiro

Em uma briga por dinheiro, um homem de 25 anos agrediu a própria irmã, de 20 anos, com socos no rosto e no tórax, no Jardim Vitória, em Bauru. Ele foi preso na manhã desta sexta-feira (6), após a chegada da Polícia Militar.

A vítima relatou que o irmão teria deixado dinheiro para a compra de mantimentos para a casa, mas, posteriormente, passou a cobrar a devolução do valor — segundo consta no boletim de ocorrência (BO).

Já o agressor alegou que acolheu a irmã em sua casa, pois ela vive em um acampamento de 'sem-terra', e afirmou ter deixado uma quantia com ela para a compra de mantimentos. No entanto, ainda de acordo com o BO, ele disse que a irmã gastou o valor com “coisas aleatórias”.