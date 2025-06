Sedecon alerta população idosa de Bauru sobre golpes digitais

No Brasil, de acordo com dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH), as maiores vítimas das violações aos direitos humanos são pessoas idosas. O levantamento reflete o período de janeiro a primeira semana de julho de 2022, quando foram registradas mais 44 mil denúncias. Deste total, 12 mil estão relacionadas à violência patrimonial ou financeira dirigidas a pessoas com 60 anos ou mais (54,8%), seguido de mulheres (28,2%) e crianças e adolescentes (6,7%).

- Golpe do Consignado: os golpistas conseguem os dados da vítima pela Internet. Com os dados em mãos, eles fazem empréstimos consignados no nome do aposentado que nem sabe que isso está acontecendo

- Golpe da Aposentadoria: muitos idosos são vítimas de crédito não solicitado ou são induzidos a informar dados que confirmam as operações involuntárias

- Golpe do Meu INSS: usa os mesmos critérios do Golpe do Consignado