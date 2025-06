Jovem é morto a tiros e outros dois são baleados em Bauru

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros e outros dois foram baleados, um deles com 15 anos, na Vila Lemos, em Bauru, na madrugada deste sábado (7). As vítimas deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Mary Dota, onde Paulo Vitor Moreira Queiroz morreu.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), o adolescente foi atingido por um único disparo, que transfixou um de seus ombros e as costas, mas seguia em atendimento médico e sem risco de morte.

Consta ainda do documento, que a terceira vítima foi atingida “de raspão” em uma das pernas. Sem relação com as duas primeiras, ela seria um transeunte, que trabalha nas imediações, aponta o BO.