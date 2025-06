Ana Clara Falconi: beleza de Bauru nas passarelas internacionais

Ana - Depois de assinar com uma agência, em janeiro de 2020, me mandaram para a Coreia do Sul, porque eu não tinha experiência. Não sabia inglês, não sabia me portar, nem posar. Foi muito difícil, o frio era de -13ºC e eu só tinha um moletom. Comia arroz com milho porque não sabia comprar as coisas.

JC - Como foi sua adaptação?

Ana - Difícil. Morei num apartamento minúsculo com mais cinco modelos de vários países. Fiquei sozinha, sem falar a língua, com 12 horas de fuso horário em relação ao Brasil. Mas fui treinando poses e passarela com um gerente da agência que nos ajudava fora do expediente. Depois de um mês, já estava desfilando e trabalhando muito. Acabei ficando seis meses, trabalhei praticamente todos os dias. Voltei para o Brasil em agosto de 2020 por causa da pandemia. Em fevereiro de 2021, voltei para a Coreia, onde trabalhei mais seis meses. Depois disso, minha agência disse que era hora de ir para a Europa.