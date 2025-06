Festival Johnny's Rock reúne 5 bandas e agita a cena autoral

A Midgard é uma das bandas mais respeitadas do heavy/doom metal nacional e se destaca por transformar experiências intensas e conflitos existenciais em música pesada. Sua sonoridade incorpora ao doom metal uma gama de influências como o peso e a melodia do heavy metal tradicional, a energia do hard rock, a crueza do grunge e elementos extremos do black metal. A atual formação conta com F.L.Y. (vocais/baixo), Paula Jabur (vocais), Omar Rezende (guitarra/vocais), Julio "Tio Chico" Della Togna (bateria) e Miño Manzan (teclados).

Neste sábado (7), a partir das 16h, o Johnny's Rock Pub, na quadra 16 da rua Aviador Gomes Ribeiro, será palco de um festival gratuito que promete movimentar a cena do rock autoral em Bauru. O evento traz cinco atrações: Midgard, Tempusvernum, Terra Mórbida, Pink Rose — todas autorais — e Hellmaster, que encerra a noite com clássicos do metal.

Pink Rose é um projeto autoral com influências de rock stoner/alternativo que mergulha nas angústias, revoltas e contradições do fim dos anos 90. Conta com Bruno Miranda (vocais), Lucas Fuzeti (guitarra), Paulo Tavares (baixo) e Wallace Lima (bateria). Nos palcos, além do repertório próprio, a Pink Rose entrega shows catárticos com covers de bandas que definiram uma geração: Ramones, Queens of the Stone Age, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, Nirvana e Pearl Jam.

Terra Mórbida é um powertrio de sludge/doom metal de Bauru/SP. Sendo influenciado por Crowbar e High On Fire, sua música combina os riffs cortantes do sludge com as passagens lentas do doom metal. As letras tratam de temas do ocultismo, da decadência do homo sapiens e da sociedade humana. A banda conta com Jean Botari (guitarra e voz), Herbert Neto (baixo) e Livia Messi (bateria).

Por fim, banda Hellmaster encerra o festival com clássicos do metal com Leandro Henrique (vocal) e Luis Roberto Papin (bateria). A banda atualmente conta também com João Pedro (guitarra) e Marcos Tomas (baixo). Haverá ponto de arrecadação de alimentos não perecívei. Entrada gratuita.