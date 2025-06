Concerto unirá Camerata Tempus e Coro Lyrico de Bauru na sexta

Cerca de 500 assentos podem ser ocupados pelos interessados em assistir ao concerto "que será belíssimo", destaca a maestrina. Ao todo, 23 músicos executarão peças internacionais, com oito instrumentos de cordas, como viola, violoncelo, contrabaixo e trompa, e 15 vozes do coral, destaca Marcos Virmond.

O concerto da Camerata Tempus e do Coro Lyrico de Bauru, realizado pelo Projeto Cultura do Coração, será na próxima sexta-feira (13), às 20h, no Santuário Sagrado Coração de Jesus, que reabre suas portas para apresentar música erudita de alta qualidade à população. A coordenação é da maestrina Sonia Berriel, com direção artística da apresentação da pianista Rosa Tolón e a regência do maestro Marcos Virmond.

"Esperamos atrair grande público. A música erudita, apesar de ter poucas oportunidades no município, desperta o interesse das pessoas e gera repercussão", afirma Rosa Tolón. Durante a orquestra, a professora de piano tocará um modelo de órgão de tubos inspirado no século 18, conhecido como "truhenorgel".

Sonia Berriel acrescenta que o objetivo da apresentação é abraçar os artistas e a comunidade bauruense por meio da música erudita. Ela enfatiza a grandeza do espaço do Sagrado Coração de Jesus, propício para receber o espetáculo. "Obra do majestoso arquiteto Jurandyr Bueno Filho, a igreja possui estrutura divina e acolhedora", afirma.

O Projeto Cultura do Coração está em seu oitavo ano. A organização do concerto agradece ao padre Rodrigo Sena pelo incentivo às atividades artísticas e também ao bispo dom Rubens Sevilha, grande apoiador, destaca Sonia Berriel. "Graças aos nossos parceiros, temos a honra de convidar a todos para mais um concerto excelente", conclui. O diácono José Rafael Mazzoni é o criador e grande incentivador do Projeto Cultura do Coração.