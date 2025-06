Grupo SSV é referência em eventos de todos os portes

Com 25 anos de experiência no setor, o Grupo SSV é referência em Bauru e cidades vizinhas. A empresa atende eventos de todos os portes, desde festas particulares até grandes shows e celebrações públicas. Liderado por Gerivaldo Quirino Júnior e Silvania dos Santos, o Grupo SSV oferece uma gama variada de serviços. Além da segurança, a empresa atua com limpeza, carregadores, montagem de eventos e serviços pós-obra. "Temos tudo para o evento", resume Júnior.

Na montagem de eventos, inclusive, a empresa é destaque na região. De acordo com Júnior, empresas num raio de 300 quilômetros optam pelo Grupo SSV para garantir uma mão de obra profissional e especializada.

A SSV se destaca pela atuação em grandes eventos, como a tradicional Festa do Peão de Piratininga, que já contou com a segurança da empresa em 19 das 28 edições realizadas. Além disso, participou da Parada da Diversidade em São Paulo e em shows internacionais, como os do grupo Double You, Dire Straits e até do cantor Roberto Carlos. "Foi uma operação completa, com segurança, limpeza e carregadores", relembra Júnior sobre uma apresentação do artista em Araraquara.