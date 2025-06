'Na Roça' reúne sabores de SP e Minas em espaço junto à natureza

O restaurante "Na Roça" combina a culinária caipira paulista com clássicos mineiros em um espaço integrado à natureza. Fundado por Alexandre Lopes e Camila Ferreira, o local oferece pratos como costela de chão, feijoada e feijão gordo, preparados por quem atua há mais de dez anos na gastronomia. Além disso, eles agora oferecem a possibilidade de receber confraternizações e festas no espaço com toda a estrutura e um cardápio personalizado de acordo com os pratos favoritos do cliente.

O espaço funciona como restaurante durante o almoço de sábado e domingo. Nesses dias, o cardápio é servido à vontade no fogão a lenha, reforçando a proposta de uma gastronomia rústica e afetiva. Aos domingos, a costela de chão é o prato mais procurado, preparada lentamente para preservar o sabor marcante e a textura macia. A paella caipira, feita com arroz, legumes e cortes de porco, também se destaca pela combinação equilibrada de sabores e aromas.

Entre as opções mineiras, figuram a tradicional feijoada, o feijão gordo e a linguiça artesanal. "É uma comida mais rústica, mais mineira mesmo", define Alexandre, que atua na gastronomia há 15 anos, com passagem por eventos e competições de churrasco.