AERO Imóveis realiza feirão com condições imperdíveis

Uma pesquisa Datafolha do início de 2025 mostrou que a casa própria é o sonho de 9 em cada 10 brasileiros. Pensando nisso e sob o lema "Realizando sonhos", a AERO Imóveis oferece um feirão, que será realizado entre os dias 13 e 14 de junho na sede da empresa, em Bauru. Para ajudar os bauruenses a cumprir esse objetivo, os imóveis disponíveis serão comercializados abaixo do valor de mercado.

O Feirão AERO Imóveis chega como uma oportunidade única para quem quer comprar, investir, alugar ou vender com condições exclusivas e negociação facilitada. O evento reunirá opções, entre casas, apartamentos, terrenos, barracões e sítios, cuidadosamente selecionados e ofertados com valores especiais, válidos exclusivamente durante os dois dias de atendimento.

Além das boas ofertas, o Feirão reforça o compromisso da AERO Imóveis com um atendimento personalizado e altamente qualificado. "Nosso foco sempre foi garantir segurança jurídica e transparência em todas as etapas da negociação. Cada cliente é orientado de forma clara e individualizada para que a decisão de compra, venda ou locação seja feita com total confiança", afirma Milene Regina Ezequiel, responsável pela gestão de vendas.